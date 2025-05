Marina di Gioiosa, “Cuore e Futuro” al femminile: i candidati in prima linea per Rocco Femia sindaco

StrettoWeb

I candidati della lista Cuore Futuro, Barbara Costa, Carmela Femia, Rossella Logozzo e Alessia Ursino, esprimono “con forza il loro sostegno alla candidatura a Sindaco di Rocco Femia, sottolineando l’importanza cruciale della rappresentanza femminile nella politica locale. In un momento storico in cui la parità di genere è un valore imprescindibile, la presenza di una squadra di donne competenti e determinate all’interno della lista Cuore Futuro rappresenta un segnale forte e chiaro di impegno verso una politica inclusiva e attenta alle esigenze di tutta la comunità”.

“Crediamo fermamente – dichiarano i candidati – nel ruolo e nella sensibilità delle donne. Vogliamo essere una risorsa fondamentale per il nostro Comune. La nostra presenza nella lista ‘Cuore e Futuro’ non è solo una questione di quote, ma una scelta consapevole di portare le nostre competenze, la nostra sensibilità e la nostra visione per costruire un futuro migliore per Marina di Gioiosa. Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra con donne e uomini di sani valori e grandi competenze”. I candidati esprimono “un forte impegno a farsi portavoce delle istanze del mondo femminile, con particolare attenzione alle tematiche sociali e lavorative. Vogliamo essere un punto di riferimento per le donne del nostro territorio, promuovendo iniziative concrete per favorire l’occupazione femminile, sostenere le famiglie e contrastare ogni forma di discriminazione”, affermano.

Il gruppo ‘Cuore e Futuro’ è improntato alla collaborazione e al rispetto reciproco. “Lavoriamo in sinergia – sottolineano Costa, Femia, Logozzo e Ursino– con i nostri colleghi, condividendo obiettivi e strategie per il bene della nostra città. Siamo convinte che solo attraverso un dialogo costruttivo e una collaborazione paritaria potremo realizzare progetti ambiziosi e duraturi”.

I candidati si impegnano a promuovere iniziative specifiche per valorizzare il ruolo delle donne nella società, a partire dal sostegno all’imprenditoria femminile, alla promozione di politiche di welfare innovative e alla creazione di spazi di confronto e di partecipazione attiva. “Siamo pronte – concludono – a metterci in gioco con passione e determinazione, consapevoli della responsabilità che ci è stata affidata Insieme a Rocco Femia e a tutti gli uomini di Cuore Futuro, lavoreremo per costruire una Marina di Gioiosa più giusta, inclusiva e attenta alle esigenze di tutti”.