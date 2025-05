Marina di Gioiosa, Barba: “Femia sindaco si prenderà cura di città e cittadini”

StrettoWeb

“Vogliamo una città che si prenda cura dei suoi cittadini, che valorizzi le sue risorse, che guardi al futuro con ottimismo. Ma non solo il centro di Marina di Gioiosa Ionica deve brillare. Le zone periferiche, spesso trascurate, sono parte integrante della nostra comunità e meritano la stessa attenzione. È fondamentale investire nella loro riqualificazione, migliorando i servizi e le infrastrutture, e sfruttando le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per sviluppare soluzioni sostenibili“. Con queste parole, Danilo Barba, candidato al consiglio comunale nella lista “Cuore e Futuro” a sostegno del candidato sindaco Rocco Femia.

“Immaginiamo ad esempio – prosegue il candidato – sistemi di monitoraggio intelligente per l’illuminazione pubblica e la gestione dei rifiuti, o piattaforme digitali che facilitino l’accesso ai servizi per gli abitanti delle zone più distanti. L’AI, se utilizzata in modo responsabile e mirato, può diventare un prezioso alleato per rendere le nostre periferie più vivibili, connesse e rispettose dell’ambiente, contribuendo a creare una Marina veramente inclusiva e all’avanguardia”.

“Guardando – commenta il candidato a sostegno di Femia – al futuro della nostra comunità, non possiamo dimenticare l’importanza di prenderci cura dei nostri anziani. L’Intelligenza Artificiale può offrire soluzioni innovative anche in questo ambito, migliorando la loro qualità della vita e fornendo un supporto prezioso alle famiglie e agli operatori sanitari. Immaginiamo sistemi di monitoraggio della salute non invasivi, piattaforme per la telemedicina e l’assistenza domiciliare intelligente, o strumenti che favoriscano la socializzazione e combattano la solitudine. ‘Cuore e Futuro’ si impegna a esplorare queste nuove frontiere tecnologiche per garantire ai nostri concittadini più anziani una vecchiaia serena, attiva e dignitosa, integrando l’AI come un valido strumento di supporto e assistenza“.

La squadra di Rocco Femia propone un vero cambiamento, basato su concretezza, competenza e una profonda conoscenza delle reali esigenze dei cittadini, che nasce da un continuo ascolto dei concittadini. Barba sottolinea come “ci concentriamo su soluzioni concrete per i problemi reali di Marina di Gioiosa. Vogliamo una città che si prenda cura dei suoi cittadini, che valorizzi le sue risorse, che guardi al futuro con ottimismo e perché no con innovazione”.

“Noi sosteniamo Rocco Femia – prosegue Barba – un uomo che ha già dimostrato il suo amore per Marina di Gioiosa, la sua capacità di guidarla verso un futuro migliore senza mai arretrare di un passo davanti ai problemi, con la politica del fare che non lascia spazio a inutili polemiche”.

“Con Rocco Femia sindaco – conclude Barba – la nostra amata cittadina tornerà ad essere una città viva, dinamica e prospera, dove i nostri giovani possano costruire il loro futuro e dove i nostri anziani possano vivere serenamente. Per un vero cambiamento, però, bisogna essere credibili, non solo con le parole ma mettendosi in gioco con azioni concrete, azioni quotidiane che possano portare a risultati tangibili”.