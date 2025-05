Su “Maria con te” protagonisti Mel Gibson e la Madonna dello Scoglio di Santa Domenica di Placanica

StrettoWeb

Un servizio con la testimonianza inedita della propria esperienza mistica di Fratel Cosimo, resa pubblicamente l’undici maggio u.s., prima della solenne concelebrazione eucaristica, e l’omelia del vescovo della diocesi di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, verrà pubblicato nel settimanale “Maria con te”, il numero 22, in edicola da giovedì 29 maggio 2025. Sullo stesso numero, in copertina, anche il famoso attore Mel Gibson e la sua fede legata alla Madonna.