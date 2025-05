Maltempo, tecnici a lavoro tutta la notte per riattivare la linea ferroviaria Messina-Palermo

StrettoWeb

Situazione drammatica in Sicilia a causa del maltempo. Ancora disagi sulla Messina-Palermo dove i treni sono ancora bloccati a Santo Stefano di Camastra dopo i danni causati dal nubifragio che si è abbattuto ieri in riva allo Stretto. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono a lavoro dalla scorsa notte per ripristinare la linea. I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. La linea sarà riaperta dalle ore 14:00.

I treni soppressi

Treni Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• ICN 1957 Messina Centrale (5:50) – Palermo Centrale (9:22): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 5353 Messina Centrale (6:36) – Palermo Centrale (9:34) fino a Sant’Agata di Militello dove trovano proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• ICN 728 Palermo Centrale (7:05) – Roma Termini (18:34): il treno oggi ha origine da Messina Centrale.

• ICN 1961 Messina Centrale (9:20) – Palermo Centrale (12:31): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno R 12873 Messina Centrale (10:10) – Sant’Agata di Militello (11:38) fino a Sant’Agata di Militello, dove trovano proseguimento con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Tusa, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.