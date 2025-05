Il maltempo non ferma l’afflusso, Amerigo Vespucci “presa d’assalto” al porto di Reggio Calabria

StrettoWeb

Il tempo incerto e la pioggia iniziata a cadere su Reggio Calabria non ferma l’afflusso dei reggini alla Nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci ormeggiata da ieri al molo di Levante del porto. In centinaia, tra i quali moltissimi ragazzi, già ieri hanno “preso d’assalto” il veliero della Marina per ammirarne da vicino le tante bellezze, esterne ed interne. E oggi il copione si ripete. Già all’ingresso della banchina i nasi sono rivolti in su per ammirare gli alberi imponenti e il vasto velaggio adesso chiuso. In tutti c’è ammirazione nell’accostarsi alla “nave più bella del mondo“, come la definì nel 1962 il comandante della portaerei americana USS Independence incrociando la rotta del Vespucci in navigazione nel Mediterraneo.

