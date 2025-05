Maltempo, Ginostra in difficoltà: torrenti esondati, case senza luce

StrettoWeb

E’ caos maltempo in Sicilia con diverse zone in difficoltà a causa dell’intesa pioggia. La frazione di Ginostra, a Stromboli, è di nuovo in difficoltà. Sul territorio eoliano sono esondati i torrenti, con l’acqua che ha trascinato fango, pietre e detriti sulle stradelle, rendendole impraticabili. Il borgo è anche senza luce, dopo che l’acqua ha creato danni alle centraline dell’elettricità.

La situazione sta creando forti disagi non solo ai residenti ma anche al nutrito numero di turisti presenti sull’Isola.