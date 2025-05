Maltempo, com’è nato il furioso temporale di questa sera nello Stretto di Messina: grandine pazzesca, Reggio Calabria nel caos | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Un temporale pazzesco. E inatteso. L’aria fredda che sarebbe dovuta arrivare domani ha anticipato di qualche ora, innescando nel tardo pomeriggio la genesi di violenti cumulonembi sottovento ai monti Nebrodi: ha iniziato a diluviare poco dopo le ore 18 nella zona di Santo Stefano di Camastra, e i temporali in modo molto rapido hanno attraversato tutta la provincia di Messina giungendo in riva allo Stretto intorno alle 19:30 dopo aver scatenato il finimondo a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, con pioggia monsonica, grandine grossa e forti raffiche di vento.

Una volta sullo Stretto, il temporale si è rinforzato per l’energia fornita dal mare: si è formata una Shelf Cloud impressionante che in pochi minuti ha letteralmente inghiottito dapprima le navi in transito nello Stretto, poi la città di Reggio Calabria che pochi minuti prima delle 20 è stata raggiunta da un temporale che si avvicinava minaccioso e sempre più intenso.

Il temporale ha colpito in pieno la città di Reggio provocando allagamenti e blackout. Grandine grossa in centro, con un fuggi-fuggi generale proprio nell’ora di rientro. Traffico in tilt sulle strade e svariate criticità. Temperatura crollata a +16°C in riva allo Stretto, bufere di neve in Aspromonte sulle vette superiori ai 1.700 metri di quota come documentato dalle webcam.

Adesso ancora maltempo nei prossimi giorni, a fasi alterne, ma soprattutto nel weekend con forti temporali attesi per domenica 25 maggio in un contesto di temperature nuovamente fresche, almeno per altri 6-7 giorni sensibilmente inferiori rispetto alle medie stagionali.

Ecco, intanto, le immagini satellitari con il temporale in movimento tra Sicilia e Calabria:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: