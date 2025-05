Malore cardinale Parolin: cos’è successo a pochi giorni dal Conclave

StrettoWeb

Nella giornata di ieri erano circolate alcune voci riguardanti un malore che aveva colpito il cardinale Pietro Parolin. Una notizia che aveva fatto parecchio scalpore poichè arrivata a pochi giorni dal Conclave del 7 maggio. Parolin, infatti, è uno dei cardinali più quotati per la possibile elezione a nuovo Papa. La notizia del malore è stata prontamente smentita dal portavoce del Vaticano Matteo Bruni che ha sottolineato come non ci sia “nessun malore“.

Il portavoce vaticano, smentendo l’ipotesi di un malore per il cardinale Pietro Parolin, ha inoltre smentito il ricorso a interventi da parte di personale medico o infermieristico. Chissà che qualcuno non ne volesse osteggiare la candidatura..

Una fake news che si inserisce nella ‘liturgia pagana’ che precede l’extra omnes nella Sistina: non è raro, infatti, che gossip, polemiche e notizie di vario genere accompagnino l’avvicinamento al Conclave, cerimonia che all’aspetto religioso ne affianca uno sempre più mediatico.

