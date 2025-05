Locri retrocesso in Eccellenza, ma cosa succede ora? La società azzera le cariche e apre alla cessione

StrettoWeb

“L’A.C. Locri 1909 comunica ufficialmente l’azzeramento di tutte le cariche societarie attualmente in essere. Contestualmente, si rende nota la piena disponibilità e apertura alla cessione della società. Chiunque fosse seriamente interessato a rilevare l’A.C. Locri 1909 è invitato a mettersi in contatto con i vertici societari scrivendo all’indirizzo email: aclocri1909.segreteria@gmail.com. Si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, hanno sostenuto il club in questi anni”.

Il Locri volta pagina, ma è costretto ad avere a che fare con un futuro incerto. Una settimana fa è arrivata la matematica della retrocessione in Eccellenza. Oggi, otto giorni dopo, il club comunica l’azzeramento delle cariche e l’apertura ufficiale alla cessione. Da capire se si registreranno eventuali novità a stretto giro di posta, oppure se il futuro rimarrà incerto.

