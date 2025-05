Lo “Stretto che Balla”: 2 stage di danza tra maggio e giugno | INFO

StrettoWeb

In questo scorcio di stagione, lo “Stretto che Balla“, diretto dalla Maestra Agata Scopelliti, effettuerà due stage Nazionali: il primo domenica 25 maggio, lo stage sulla Tammurriata dell’Avvocata a cura della Maestra Maria Piscopo; il secondo sabato 21 giugno, lo stage di Pizzica Pizzica con la Maestra Franca Tarantino.

Maria Piscopo e Franca Tarantino, insieme ad Agata Scopelliti ,sono in possesso di una grande professionalità e conoscenza del mondo delle danze popolari del nostro Paese: proprio per questo, tutte e tre sono molto note in Italia e all’estero per una miriade di stage tenuti fin qui.

Per la stagione 2025/2026, ripartirà il corso dello “Stretto che Balla”: il 18 settembre alle ore 19:30, il raduno-presentazione della XV stagione dei balli tradizionali del Centro Sud Italia, diretto da Agata Scopelliti, vedrà la presenza di vecchi e nuovi corsisti. Proprio in questi giorni si riscontrano tante adesioni e richieste di informazioni sulla nuova stagione che ripartirà con nuovi progetti, nuovi stimoli e soprattutto con il desiderio di creare un centro di aggregazione nel segno dell’amicizia e della condivisione.