Liverpool, tragedia durante la festa per la vittoria della Premier: auto travolge i tifosi | VIDEO

La festa per la vittoria della Premier League da parte del Liverpool finisce in tragedia. Durante la parata per le vie della città, un 53enne britannico alla guida della sua auto si è lanciato sulla folla travolgendo i tifosi. “Chiediamo alle persone di non speculare su quello che è successo a Water Street, nel centro di Liverpool – si legge in un comunicato diffuso dalla polizia della città -. Possiamo confermare di aver arrestato un 53enne uomo bianco, britannico, originario della zona di Liverpool. Un’inchiesta approfondita è in corso per capire cosa è successo”. Anche la Polizia anti-terrorismo è stata coinvolta nelle indagini. Secondo le prime testimonianze, almeno 17 persone sarebbero rimaste ferite.

L’incidente sarebbe accaduto intorno alle 19:00 italiane. “La macchina si è fermata sulla scena e un uomo è stato arrestato“, dicono le autorità in un comunicato. Sulla zona sono immediatamente arrivate ambulanze e il servizio medico dice che “sta valutando la situazione e lavorando con altre unità di emergenza. La nostra priorità è assicurare che le persone ricevano il trattamento medico di cui hanno bisogno nel più breve tempo possibile”.

Nel video in calce all’articolo, e fra i tanti filmati presenti sui social, si vede un’auto nera piombare sui tifosi travolgendo prima un uomo finito sul cofano, per poi puntare contro un gruppo dei tifosi. Quando il veicolo si ferma, viene circondato dal resto della folla inferocita, decisa a farsi giustizia da sola.

Il comunicato del primo ministro Starmer

Sull’incedente è immediatamente arrivato il comunicato del primo ministro Keir Starmer. “Le scene a Liverpool sono agghiaccianti. I miei pensieri sono con tutte le persone coinvolte. Ringrazio la polizia e i servizi di emergenza per il lavoro che stanno facendo. Sono aggiornato su quello che sta succedendo e i miei pensieri sono con tutte le persone coinvolte. Dobbiamo lasciare alla polizia il tempo per investigare”.

Il comunicato del Liverpool

Anche il Liverpool, alle 21 italiane, ha emesso un comunicato: “Siamo in contatto diretto con la polizia sull’incidente capitato a Water Street, verso la fine della parata. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le persone coinvolte in questo serio incidente. Continuiamo ad offrire il nostro pieno supporto ai servizi di emergenza e alle autorità locali che stanno rispondendo a questo incidente”.