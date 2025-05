Linee ferroviarie Taurensi: la novità per la metrpolitana di superficie

StrettoWeb

Il Coordinamento per le Ferrovie Taurensi accoglie con grande soddisfazione l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Seminara, del progetto di riconversione delle storiche linee ferroviarie Taurensi in una moderna metropolitana di superficie. La delibera, approvata all’unanimità nella seduta di ieri 14 maggio 2025, rappresenta un importante passo avanti verso il rilancio della mobilità sostenibile nella Piana di Gioia Tauro e nelle aree interne dell’Aspromonte.

Il Coordinamento desidera rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Giovanni Piccolo, al vicesindaco Gregorio Garzo e al consigliere delegato alla cultura Domenico Scordo per i loro qualificati e appassionati interventi in aula, che hanno dato voce alle istanze del territorio e rafforzato il sostegno istituzionale a una battaglia che unisce cittadini, associazioni e amministrazioni locali.

La scelta del Comune di Seminara, la quale segue le approvazioni di altri diversi comuni della Piana di Gioia Tauro, conferma la crescente consapevolezza dell’importanza strategica di questo progetto, non solo per il recupero di una infrastruttura storica, ma per costruire un futuro più accessibile, connesso e sostenibile per tutta la regione.

Il Coordinamento continuerà a lavorare, insieme a tutte le realtà favorevoli alla riattivazione della linea, affinché quella che oggi è una visione condivisa diventi presto una realtà concreta.

Le Associazioni aderenti costituenti il Coordinamento:

Associazione Metropolitana della Piana

Philene

Comitato Pro Taurensi

Comitato Jonio Tirreno

Associazione Insieme

Teatro Stabile Città di Polistena “A.Milardi”

ProSalus Palmi

Calabria Condivisa

Anpanagepa Guardie Ecozofile Protezione Civile Cittanova

Associazione culturale Gianbattista Vico

I volontari di Gioia Tauro

Gruppo Fermodellistico Rhegium

Associazione Progetto Donna Cinquefrondi

Associazione Terramala – Sant’Anna di Seminara