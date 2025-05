Lido comunale di Reggio Calabria tra promesse e degrado: cittadini denunciano abbandono e abusi

StrettoWeb

“Lavori al Lido comunale? In questo momento abbiamo in corso tre interventi: uno del ministero, un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro, mentre i lavori del finanziamento di 3 milioni di euro dovrebbero partire a giorni. La passerella? Danni rispristinati con circa 15 mila euro. Gli occupanti abusivi? Vanno tolti altrimenti avremo sempre problemi, io continuamente faccio sopralluoghi sul posto“, conclude Doldo. In risposta a queste dichiarazioni rilasciate dall’architetto Bruno Doldo durante la commissione controllo e garanzia di questa mattina a Reggio Calabria, un gruppo di appassionati del lido Comunale ci ha inviato quanto segue: “giusto oggi ci siamo recati al lido comunale e abbiamo trovato una situazione di notevole degrado che non stiamo qui a descrivere…saranno eloquenti le foto a corredo. Ma davvero abbiamo, addirittura, investitori esteri interessati a questo orinatoio? In questo momento si sta lavorando solo sull’ultimo lotto lato sud (a tal proposito ci piacerebbe sapere in cosa consiste la riqualificazione visto che sono state abbattute le pareti interne) e alla piazzetta (ex dancing) che ci piacerebbe sapere se sarà aperta alla cittadinanza”.

“Allo stato attuale ci viene difficile pensare che per giorno 20 Giugno, verranno consegnate le cabine tinteggiate ( e non come lo scorso anno che alcune sono state consegnate lerce) e la spiaggia ripulita da erbacce e spazzatura depositata fianco nello spazio adiacente quella che una volta era la Torre Nervi, devastata da atti vandalici nell’indifferenza totale di politici e cittadini. E meno male che l’assessore al ramo parla persino di vigilanza!!!”.

“E che dire poi degli occupanti di cui parla Doldo? Tutti sanno quello che succede in quel luogo , vero e proprio girone dantesco e nessuno prende provvedimenti, basterebbe cementare le porte per evitare questo scempio nel cuore della città . È inutile fare sopralluoghi (?) se a questi non seguono atti concreti. Rivolgiamo un appello ai nostri amministratori: ABBIATE UN SUSSULTO DI ORGOGLIO ,QUELLO CHE FINO AD OGGI VI È MANCATO!!! SPERANZOSI DICIAMO: CHI VIVRÀ VEDRÀ !!! Un grazie di cuore alla vostra redazione che da voce alle nostre segnalazioni. Gli appassionati del lido”.