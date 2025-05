Il liceo “La Cava” di Bovalino presente all’elezione di Papa Leone XIV

StrettoWeb

“La pace sia con tutti voi“. Con queste parole il 267° successore di Pietro ha salutato le migliaia di fedeli riuniti in piazza San Pietro. Tra loro anche un gruppo di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco La Cava” di Bovalino, accompagnati dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Mariantonia Puntillo, e dai docenti Rocco Agostino, Maria Teresa Giorgio, Nicola Polifroni e Fortunata Spinella.

Il gruppo, in visita nella Città Eterna, ha vissuto un autentico pellegrinaggio di fede, attraversando i luoghi simbolo della cristianità. La visita alle basiliche papali, il passaggio attraverso la Porta Santa e i momenti di raccoglimento hanno permesso agli studenti di prepararsi spiritualmente a un evento destinato a rimanere impresso nei loro cuori: l’elezione di Papa Leone XIV.

L’attesa, nel caldo pomeriggio dell’8 maggio 2025 – giorno in cui la Chiesa celebra la supplica alla Madonna del Santo Rosario di Pompei – è stata interrotta da un’emozione improvvisa e travolgente: dal comignolo della Cappella Sistina si è levata la tanto attesa “fumata bianca”. Pochi istanti dopo, dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, nel silenzio carico di attesa, si è levata la storica formula: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam”.

Un’esplosione di gioia, stupore e commozione ha attraversato i volti dei giovani studenti del “La Cava”, consapevoli di essere stati testimoni di un momento unico nella storia della Chiesa, vissuto hic et nunc, qui e ora.

Rimarranno nei cuori di tutti le parole pronunciate in preghiera: “Dio ci ama tutti, il male non prevarrà.” Un messaggio di speranza e fede, che segnerà per sempre l’esperienza di questi giovani pellegrini.

