Il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria vince un contest nazionale sulla mobilità sostenibile

Si è concluso il contest creativo nazionale promosso da Ewiva nell’ambito del progetto didattico E-MOBILITY@SCHOOL. L’iniziativa, sviluppata dalla joint venture tra Enel X e Gruppo Volkswagen nata per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia, ha coinvolto le scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità, della mobilità elettrica e della transizione energetica.

Un ponte tra scuola, arte e mobilità elettrica

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi nella realizzazione di progetti artistici sul tema “La tua idea di energia e di mobilità sostenibile”. In totale, sono oltre 100 gli elaborati che hanno partecipato al contest, a testimonianza del forte coinvolgimento degli studenti e dell’efficacia dell’iniziativa nel promuovere una riflessione attiva sui temi della mobilità sostenibile.

Gli elaborati vincitori, valutati in base a creatività, originalità e coerenza con la tematica, provengono da istituti scolastici situati in diverse aree del Paese: l’IIS Meroni di Lissone (MB) con “L’energia del domani”, l’IT Bramante Genga di Pesaro con “Futuro sostenibile” e il Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria con “Svolta verde verso una mobilità sostenibile”. Una rappresentazione concreta della capillarità del progetto che, come la rete Ewiva, si estende da Nord a Sud Italia.

Le tre classi vincitrici riceveranno un voucher del valore di 1.000 euro da destinare all’acquisto di materiale tecnologico o didattico. Ma non solo: grazie all’intervento di street artist professionisti, i progetti vincitori diventeranno opere murali presso le cabine elettriche presenti nelle stazioni di ricarica Ewiva, simboli tangibili dell’impegno delle nuove generazioni verso un futuro più sostenibile.

“Con E-MOBILITY@SCHOOL abbiamo voluto costruire un ponte tra scuola, arte e mobilità elettrica – ha dichiarato Daniela Biscarini, CEO di Ewiva –. I giovani sono al centro del cambiamento e siamo orgogliosi di aver dato loro uno spazio per esprimersi, raccontare e immaginare il futuro della mobilità sostenibile. Questo progetto è per noi una tappa fondamentale nel percorso verso una cultura sempre più diffusa dell’elettrico, che parte dall’educazione e si traduce in azione”.

Un viaggio educativo che si chiude con creatività: E-MOBILITY@SCHOOL in numeri

Il contest creativo è stato il modulo conclusivo del progetto didattico E-MOBILITY@SCHOOL, promosso da Ewiva e realizzato in collaborazione con Neways, società di comunicazione specializzata in progetti educativi, per portare la mobilità elettrica tra i banchi delle scuole italiane durante l’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa ha coinvolto oltre 500 classi e quasi 12.500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, per un totale di circa 5.000 ore di formazione erogate. Inoltre, alcune scuole hanno ospitato anche incontri in presenza con esperti del settore, che hanno permesso agli studenti di confrontarsi direttamente con chi lavora ogni giorno per costruire un futuro più sostenibile.

Un percorso, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha stimolato consapevolezza e partecipazione sui temi della sostenibilità, del cambiamento climatico e dell’innovazione, accompagnando i giovani verso un futuro più responsabile.

Il progetto del Liceo Artistico Preti-Frangipane: “Svolta verde verso una mobilità sostenibile”

“Questo disegno rappresenta la transizione verso un futuro più sostenibile nel settore della mobilità. A sinistra un pianeta ingloba un’auto elettrica con una spina circondato da edifici e alberi simbolizzando l’attuale urbanizzazione e la necessità di energia pulita. A destra un’icona di bicicletta elettrica collegata a una spina evidenzia ecologica suggerendo un passaggio dai veicoli motorizzati alle opzioni più sostenibili”. Questa la spiegazione del progetto del Liceo reggino.