Liberty Lines inaugura tra Reggio Calabria e Messina la nuova nave ibrida veloce “Ferdinando Morace”

StrettoWeb

Importanti novità per i viaggiatori dello Stretto: Liberty Lines potenzia la sua flotta con l’introduzione, a partire da stasera, della moderna nave ibrida veloce “Ferdinando Morace” sulla rotta Messina-Reggio Calabria. L’imbarcazione, varata nell’autunno del 2024, è la quarta unità della serie di 9 navi ibride veloci che saranno consegnate entro la prima metà del 2026, capaci di navigare in modalità totalmente elettrica ad una velocità di 10 nodi per circa 30 minuti in prossimità della costa e successivamente ricaricare le batterie durante la navigazione in mare aperto quando grazie alla alimentazione proveniente dai motori termici, raggiunge velocità superiori ai 30 nodi.

“L’accoglienza positiva ricevuta nelle tratte eoliane ci rende ottimisti che anche l’utenza dello Stretto saprà apprezzare il connubio tra elevato comfort, ottime prestazioni e sostenibilità ambientale offerto da questa nuova unità,” ha commentato Nunzio Formica, Direttore Commerciale di Liberty Lines. Nunzio Formica, Direttore Commerciale di Liberty Lines, ha espresso il proprio ottimismo riguardo all’accoglienza che riceverà la nuova unità nello Stretto, forte del riscontro positivo ottenuto nelle tratte eoliane. “Siamo grati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ente appaltante per il servizio sullo Stretto di Messina, per la pronta adesione alla nostra proposta migliorativa e per aver autorizzato l’utilizzo di questa imbarcazione che unisce comfort elevato, ottime prestazioni e sostenibilità ambientale.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.