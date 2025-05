L’I.C. “Radice Alighieri” celebra la Giornata dell’Europa

StrettoWeb

La Giornata dell’Europa si svolge ogni anno e celebra la pace e l’unità in Europa. La data segna l’anniversario della storica dichiarazione dell’allora ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, il quale, nel 1950, propose la creazione di una comunità europea per gestire la produzione di carbone e acciaio (CECA) e l’avvio di una nuova forma di collaborazione politica tra gli Stati in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata, quindi, l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione Europea.

Per mantenere vivo lo spirito del processo di integrazione europea, l’IC “Radice Alighieri” ha organizzato un evento in cui i protagonisti sono stati gli alunni della classe 3 C della Scuola Secondaria di I grado, che hanno interagito con i bambini e le bambine delle classi V della Scuola Primaria di Catona Centro. L’obiettivo è stato quello di promuovere la conoscenza dell’Unione Europea e la consapevolezza di essere cittadini Europei .

Gli studenti e le studentesse hanno fornito informazioni sull’Unione Europea, sui 27 Stati membri di cui è stata disegnata la bandiera. Gli allievi delle classi 5^A, 5^B, 5^C hanno realizzato un tabellone, formando un puzzle con la bandiera con le dodici stelle, il motto “Uniti nella diversità”, le 24 lingue parlate, la moneta comune “euro”.

Gli studenti di entrambi gli ordini di scuola hanno eseguito l’inno alla gioia di Beethoven in un ensemble di flauti e tastiere, sotto la guida delle prof.sse di musica Patrizia Cutrupi e Marilena Iiriti. Infine, dopo aver descritto 10 interessanti curiosità sull’Europa , la classe 3 C ha condiviso l’esperienza del progetto etwinning MOVE (Mosaics of Virtuous Engagement). Grazie a questo progetto, è stata studiata la storia dell’Unione Europea e i vantaggi per gli Stati membri, esplorato le principali istituzioni europee e le loro interazioni con i Paesi membri. conosciuto le opportunità che l’UE offre ai giovani con i Programmi Erasmus, Comenius, Socrates.

Nel suo intervento di presentazione dell’iniziativa, la docente referente del Progetti Etwinning , Prof.ssa Modesta Canale, rivolgendosi agli alunni, ha ribadito il concetto di condivisione delle attività, essendo la scuola un luogo di incontro e di crescita umana.

Ha concluso la manifestazione il Dirigente Scolastico, Avv. Simona Sapone, che ha molto apprezzato l’iniziativa che si è basata sulla collaborazione tra le classi della scuola primaria e quelle della secondaria in un’ottica di continuità. Inoltre, ha affermato che: “I valori europei di democrazia, cooperazione, diversità e solidarietà sono più importanti che mai. Dare questa visione europea a tutti gli alunni, ai docenti e ai genitori presenti, costituisce la base su cui gli studenti dovranno costruire un futuro più giusto, inclusivo e sostenibile”.