Lazzaro, pubblicato l’avviso per le concessioni demaniali marittime stagionali

Il Comune di Motta San Giovanni ha pubblicato l’avviso per la concessione, per la sola stagione balneare 2025 e senza che ne derivi un diritto di insistenza, di aree demaniali marittime per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico – ricreative e di servizi complementari alla balneazione. Le aree da concedere per l’annualità 2025 con autorizzazione provvisoria sono di due tipologie.

TIPO A.1 – a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione. Nello specifico si tratta di quattro lotti dove sarà possibile realizzare uno stabilimento balneare con eventuale struttura di ristoro e ricreativa. (A.1.1 in via Agostino Plutino di 1.576mq, A.1.2 sul lungomare Ottaviano Augusto di 450mq, A.1.3 sul lungomare Ottaviano Augusto di 590 mq, A.1.4 lungomare Cicerone di 514 mq).

TIPO B.1 – chioschi

Si tratta di un lotto per la realizzazione di un chiosco e due lotti per la realizzazione di chioschi con eventuale area per tavolini e sedie. (B.1.2 in via del Fondaco chiosco di 30mq, B.1.3 sul lungomare Cicerone chiosco/tavolini/sedie di 42mq, B.1.5 lungomare Cicerone chiosco/tavolini/sedie di 55 mq).

Nel caso in cui due o più operatori economici volessero presentare domanda come Associazione Temporanea d’Imprese (ATI), è necessario allegare alla domanda, nella BUSTA A, una dichiarazione, sottoscritta da tutti gli operatori economici, di impegno a costituire formalmente l’ATI in caso di concessione.

Per i lotti di tipo A1, nel caso in cui il richiedente sia un’associazione Temporanea d’Imprese, è sufficiente che almeno uno dei componenti l’ATI sia titolare, alla data di pubblicazione del bando, di attività ricettiva alberghiera, villaggio turistico, campeggio e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche.

Le domande, redatte mediante l’apposita modulistica, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune a mano, negli orari d’ufficio, o a mezzo raccomandata A/R del servizio postale oppure con Agenzia di recapito autorizzata indirizzata a COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI, PIAZZA DELLA MUNICIPALITÀ, 89065 MOTTA SAN GIOVANNI, in busta chiusa e debitamente sigillata, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/05/2025. È possibile scaricare l’avviso e la modulistica dal sito istituzionale www.comune.mottasangiovanni.rc.it.

