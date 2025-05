“Lavoro è sostenibilità: le sfide per lo sviluppo del nostro territorio”, evento del Pd a Roccalumera

StrettoWeb

Sabato 17 Maggio alle ore 17,30 a Roccalumera presso l’Antica Filanda si svolgerà l’incontro sul tema “Lavoro è sostenibilità: le sfide per lo sviluppo del nostro territorio” organizzato dalla Federazione Provinciale di Messina del Partito Democratico in collaborazione con il locale Circolo PD “Rita Corini”. Presenti anche la deputata nazionale On. Stefania Marino, il parlamentare regionale On. Calogero Leanza, insieme a Pietro Patti Segretario Generale CGIL Messina, Ivan Tripodi Segretario Generale UIL Messina, la docente di Sociologia del Lavoro dell’Università di Messina, Domenica Farinella, il portavoce del Coordinamento Ionico, Movimenti e Associazioni, Pippo Parisi.

Le dichiarazioni

“Dobbiamo riportare al centro del dibattito politico il lavoro, inteso come strumento di crescita individuale e collettiva nella convinzione che vadano recuperati i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dentro un piano di sviluppo sostenibile che metta insieme crescita economica e salvaguardia ambientale”, così Roberto Saia, Responsabile al Lavoro e alle Attività Produttive della Segreteria Provinciale del PD.

“Sarà un’occasione per ribadire la visione del Partito Democratico di lavoro come sinonimo di sostenibilità, non solo economica, ma anche sociale, culturale e ambientale”, prosegue il segretario provinciale Pd Armando Hyerace. “Il nostro partito deve farsi riferimento politico del mondo del Lavoro contro il precariato, i salari sempre più bassi e la carenza di sicurezza per questo iniziative come questa sono fondamentali per rilanciare e rafforzare legami con lavoratrici, lavoratori e con le organizzazioni sindacali”, conclude.

