Lavoro: domani attesi a piazza Verdi a Palermo 1.200 studenti per orientamento

Domani, 9 maggio, dalle 9 alle 14, in piazza Verdi, a Palermo, sono attesi 1.200 studenti che usufruiranno dei servizi di orientamento, offerti dagli esperti della Fondazione consulenti per il lavoro, e della presa in carico gestita da 14 funzionari del Centro per l’impiego di Palermo. Inoltre, vertici e responsabili Risorse umane di sette aziende selezioneranno i circa 400 giovani che hanno inviato il loro curriculum a selezione@fondazionelavoro.it

Inoltre, alle ore 10, presso la Sala Rossa del Teatro Massimo, si svolgerà il dibattito su “Crescita dell’occupazione e qualità del lavoro: come uscire dalla trappola del precariato”, al quale interverranno il direttore regionale dell’Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia; il direttore regionale dell’Inail Sicilia, Giovanni Asaro; il comandante del Gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo, colonnello Stefano Palminteri; il direttore del Centro per l’impiego di Palermo, Giovanni Vindigni; il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo; il magistrato presso la Sezione lavoro del Tribunale di Palermo, Giuseppe Tango; il presidente nazionale della Fondazione Consulenti per il lavoro, Vincenzo Silvestri; e il presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Palermo, Antonino Alessi. Concluderà l’assessora regionale al Lavoro, Nuccia Albano.

