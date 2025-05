Lavori parcheggio Paradiso, Rotondo: “dopo 2 estati d’inferno…”

StrettoWeb

“Sono lieta che dopo due estati d’inferno per i residenti di Paradiso ci sia la prospettiva di una stagione estiva più serena“. Così il consigliere della Lega e presidente della Terza Commissione Emilia Rotondo in merito alla ripresa dei lavori del parcheggio di Paradiso, che aggiunge: “Più volte ho segnalato il problema all’amministrazione Basile, rappresentando i gravi disagi per chi vive e lavora in quella zona a causa del sequestro del cantiere. L’avvio delle operazioni di bonifica sono sicuramente una buona notizia.

Spetta adesso all’esecutivo fare in modo che non ci siano altri intoppi e che la vicenda si chiuda in tempi rapidissimi“.