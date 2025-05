Messina: lavori di messa in sicurezza dei chiusini, le limitazioni viarie

StrettoWeb

Per consentire l’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza di alcuni chiusini relativi a sottoservizi, vigeranno limitazioni viarie a Messina, atte a limitare la sosta ed il transito veicolare in alcuni tratti di strada all’interno del territorio cittadino. Pertanto da giovedì 29 maggio sino a domenica 1 giugno, durante le fasce orarie 9-12.30 e 14.30-17.30, in via del Vespro, a circa 15 metri, ad est dell’intersezione con via Giordano Bruno; in via XXIV Maggio, in corrispondenza dell’intersezione con via Peculio Frumentario; in via Monsignor D’Arrigo, a circa 15 metri, a nord dell’intersezione con viale Boccetta.

Altre limitazioni

Altre limitazioni in via Nuova Panoramica dello Stretto, a nord dell’intersezione con viale dei Tigli; in via Nuova Panoramica dello Stretto, a circa 180 metri, a sud dell’accesso del complesso residenziale Eden Park; in via Nuova Panoramica dello Stretto, in corrispondenza dell’intersezione con via Salita Fosse; in via Nuova Panoramica dello Stretto, a 40 metri circa, a nord dell’intersezione con via Salita Fosse; per una lunghezza di 20 metri vigeranno il divieto di sosta, zona rimozione coatta, entrambi i lati; il restringimento della carreggiata stradale; il divieto di transito veicolare nella semicarreggiata oggetto di intervento, consentendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare nella semicarreggiata stradale non interessata dai lavori; il senso unico alternato di circolazione con regolamentazione per mezzo di idonea segnaletica stradale, con l’ausilio di movieri dotati di apposite palette e/o con impianti semaforici mobili, nei tratti di strada, a doppio senso di circolazione, in cui, a causa dei lavori, la limitata larghezza residua della carreggiata stradale non consente lo svolgimento del regolare transito veicolare contemporaneamente nei due sensi di marcia; e il limite massimo di velocità di 30 km/h, in tutti i sensi di marcia, per tratti baricentrici rispetto alla zona di intervento, della lunghezza di 100 metri.

Dalle ore 22 di giovedì 29 maggio alle 3 di venerdì 30 maggio, sarà interdetto al transito veicolare (con idonea segnaletica stradale, barriere e con l’ausilio di movieri per indicazioni e preavviso) la rampa di accesso alla Nuova Panoramica dello Stretto, direzione di marcia sud-nord, in prossimità della salita Fondelle e Canale, provvedendo alla collocazione di idonea segnaletica stradale di preavviso di strada chiusa al transito veicolare con indicazione della distanza, in corrispondenza dell’intersezione viale Regina Elena/Nuova Strada Panoramica dello Stretto/viale Annunziata ed in corrispondenza di tutte le esistenti intersezioni stradali comprese tra viale Annunziata e la suddetta rampa di accesso alla Nuova Panoramica dello Stretto.

Istituito infine il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Nuova Panoramica dello Stretto per un tratto di 100 metri, a sud della rampa di accesso di cui sopra, in direzione di marcia sud-nord. Il nuovo provvedimento viabile si è reso necessario a causa di un rinvio dei lavori rispetto alla data precedentemente fissata.