Lamezia, violenza lite in un condominio: giovane arrestato per tentato omicidio, ha accoltellato un 26enne

Nella notte del 23 maggio u.s., i militari della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme hanno arrestato in flagranza un 21enne lametino, ritenuto gravemente indiziato di essere il responsabile del tentato omicidio di un giovane di 26 anni. I fatti risalgono alla serata del 22 maggio scorso, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Lamezia Terme Sambiase sono intervenuti presso un condominio del quartiere di Sambiase, a seguito di una violenta lite tra residenti segnalata all’utenza 112 NUE, nel cui ambito un giovane 26enne era stato accoltellato e poi trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Lamezia Terme in gravi condizioni.

Indagini

Le immediate indagini avviate dai militari hanno permesso di individuare, in pochissimo tempo, il responsabile dell’aggressione, ricostruendo meticolosamente la dinamica dell’aggressione scaturita a seguito di una lite condominiale per futili motivi di vicinato connessi ad un parcheggio. L’autore 21enne avrebbe sferrato due fendenti alla schiena della vittima colpendolo in profondità utilizzando un coltello da cucina con lama di 25 cm, che è stata rinvenuta nell’immediatezza e sequestrata per i conseguenti accertamenti.

Accertamenti

Gli accertamenti investigativi sono stati svolti in rapida successione, con tempestiva acquisizione e analisi dei filmati degli impianti videosorveglianza presenti in zona e con l’escussione di testimoni, che hanno consentito di identificare subito l’autore il quale si è costituito poco dopo presso la caserma della Stazione di Sambiase. L’arrestato è stato quindi trattenuto presso le camere di sicurezza. Il 24 maggio 2025 il Tribunale di Lamezia Terme ha convalidato l’arresto e disposto la traduzione in carcere dell’indagato su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini.

Quanto descritto pone l’attenzione sulla costante operatività dell’Arma dei Carabinieri nel territorio lametino, mirata alla prevenzione ed al contrasto di fenomeni di criminalità diffusa e organizzata a tutela della collettività. In particolar modo l’evento evidenzia come l’Arma dei Carabinieri sia in grado di intervenire prontamente ed efficacemente a salvaguardia dei prioritari interessi collettivi. Tutti i relativi procedimenti penali pendono nella fase delle indagini preliminari presso la competente Autorità Giudiziaria.

Precisazione

I provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.