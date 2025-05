Il lametino Nicola Provenzano vince il campionato Italiano della Montagna Master 7 sul versante “Pantani” dell’Etna | FOTO e DETTAGLI

StrettoWeb

Si è disputato oggi il campionato Italiano della montagna della Federazione Ciclistica Italiana. Gli atleti, circa 150, hanno scalato i 18 km del versante “Pantani” che da Biancavilla conduce a Piano Vetore, affrontando i ripidi tornanti tutto d’un fiato, in una corsa contro il tempo per accaparrarsi l’ambito titolo di Campione Italiano della Montagna. La manifestazione, egregiamente organizzata dalla Asd Ciclistica Catanese del sapiente ed esperto Marco Compagnini, oggi coadiuvato nella direzione di gara da Salvatore Muratore e Giuseppe Oliva, ha attirato la presenza di atleti provenienti da tutta Italia, molti dei quali si cimenteranno anche nella prova di domenica, che varrà il titolo di Campione Italiano Granfonfo Master FCI, e che percorrerà le strade iconiche del Giro dell’Etna. Alla gara di oggi ha partecipato come ospite persino un grande campione del calibro di Claudio Chiappucci “El diablo”.

Nella gara odierna, un calabrese, Nicola Provenzano della Asd Kratos Red, – squadra della provincia di Reggio Calabria e affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana -, si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano della Montagna categoria Master 7. Un titolo inseguito da tempo che con sacrifici e passione è finalmente arrivato. Felice e orgogliosa di questo successo tutta la squadra, entusiasta il presidente, Andrea Marino, catanese di origine e calabrese d’adozione!

Un traguardo importante per l’atleta, per la squadra ma anche per tutto il territorio, che potrà vantarsi di vedere in gruppo per tutta la stagione la maglia tricolore del campione Nicola Provenzano. E chissà che questa maglia non serva a dare slancio a tutto il movimento ciclistico attirando i più giovani alla pratica di questo meraviglioso sport. Abbiamo bisogno di valori e di chi li coltivi, lo sport, il ciclismo è un aggregante sociale, una palestra di vita, un mezzo per promuovere la bellezza sotto un duplice aspetto: bellezza del territorio e bellezza di traguardi raggiunti con sacrifici e passione!

