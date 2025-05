“L’Agorà”, il 5 maggio la conversazione “Bonaparte Agostiniano”

StrettoWeb

Il prossimo 5 maggio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi “Gioacchino e Napoleone”, denominata “5 maggio”, giunta alla ventiduesima edizione. Giunge alla ventiduesima edizione, la giornata di studi sul periodo napoleonico, denominata “5 maggio”, avente come tema “Bonaparte Agostiniano”. La manifestazione, storicamente e da sempre organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro Studi “Gioacchino e Napoleone”, ha il merito di analizzare ed accendere i riflettori su vari aspetti del periodo storico in argomento. Il nuovo incontro, predisposto dalle due co-associazioni reggine, ha registrato la presenza della ricercatrice toscana Elena Pierotti.

Napoleone non era un senza Dio. Aveva mire espansionistiche Universali, voleva incarnare l’Impero tout court, voleva mettere alla corda il Papato come Istituzione politica. Aveva comunque tradizione, anche familiare, dentro alcune frange cattoliche, che come lui non amavano esageratamente una visione troppo politicizzata del Papato. Napoleone Bonaparte non fu certamente un Santo. Ma era cresciuto in una famiglia Corsa che con il mondo cattolico aveva legami profondi. Questo la storiografia non lo racconta.

Il grande Napoleone Bonaparte ancora adolescente fece un lungo viaggio in quel di San Miniato, in provincia di Pisa. San Miniato per la verità è stata a lungo diocesi di Lucca pur appartenendo geograficamente a Pisa. Qui albergavano ancora all’epoca gli ultimi eredi toscani della famiglia Bonaparte. Un ramo della famiglia paterna di Napoleone, ghibellina (San Miniato al Tedesco fu sempre vicina all’Imperatore nel Medioevo) dovette fuggire da San Miniato (era già fuggita in precedenza da Firenze) e trovare riparo prima a Sarzana e poi in Corsica. Il giovane Napoleone Bonaparte aveva bisogno, per poter entrare a far parte della prestigiosa Scuola Militare di Brienne, di un attestato nobiliare; e quel che restava della sua famiglia toscana poteva procurarglielo.

In particolare all’epoca dimorava in San Miniato uno zio di Napoleone, il canonico Filippo Buonaparte, e ancora oggi in una piazza della cittadina toscana possiamo ammirare la casa appartenuta a questo zio, dove una targa ricorda la visita del giovane Napoleone. Napoleone non si limita a recarsi a San Miniato solo in quell’occasione. Diversi anni dopo, durante la prima Campagna d’Italia, qui ritornò, sempre a casa dello zio, e questa volta si apprestò a infervorare gli animi rivoluzionari della cittadina ma soprattutto a organizzare in quel convegno improvvisato (forse non troppo) in casa dello zio le mosse più opportune per convertire gli animi alle sue azioni rivoluzionarie.

Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi, nel corso della ventunesima edizione, della giornata di studi sul periodo napoleonico, denominata “5 maggio”, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro Studi “Gioacchino e Napoleone”. La conversazione, organizzata dalle due co-associazioni culturali reggine, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì cinque maggio.

