La FDA aggiunge nuove avvertenze ai vaccini Covid sugli effetti collaterali cardiaci

StrettoWeb

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha aggiornato le etichette informative dei vaccini mRNA contro il COVID-19 – Pfizer–BioNTech e Moderna – per includere un avvertimento relativo a rari casi di infiammazione cardiaca riscontrati soprattutto tra giovani uomini. L’agenzia ha annunciato la modifica dopo che il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha esaminato segnalazioni di miocardite e pericardite – infiammazioni del muscolo cardiaco e del rivestimento che circonda il cuore – in persone che avevano ricevuto i vaccini.

Secondo i dati, i casi si sono verificati prevalentemente nei maschi adolescenti e giovani adulti, solitamente entro pochi giorni dalla seconda dose di un vaccino mRNA. “Il rischio di sviluppare questi effetti collaterali è molto basso, ma le autorità sanitarie vogliono assicurarsi che i fornitori di vaccini e i pazienti ne siano consapevoli” ha dichiarato la FDA in un comunicato. Il comitato consultivo del CDC ha concluso che i benefici del vaccino superano chiaramente i rischi potenziali, raccomandando che le vaccinazioni continuino per tutte le fasce d’età a cui sono approvate.

Cosa cambia con le nuove etichette

Le nuove avvertenze saranno aggiunte alle schede informative per pazienti e operatori sanitari, includendo un linguaggio che mette in evidenza la possibilità di questi rari effetti collaterali cardiaci. Secondo il CDC, la maggior parte dei pazienti che hanno sperimentato questi sintomi ha risposto bene al trattamento e si è ripresa rapidamente.

Numeri e contesto

Fino al momento della pubblicazione, il CDC aveva identificato più di 1.200 casi di infiammazione cardiaca, in gran parte nei giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni. La miocardite è stata riscontrata più frequentemente nei maschi, e più comunemente dopo la seconda dose.

Le reazioni ufficiali

Il dottor Paul Offit, esperto di vaccini del Children’s Hospital di Philadelphia, ha dichiarato che questi casi non devono scoraggiare le vaccinazioni. “Il rischio di complicazioni gravi da COVID-19, incluso il danno cardiaco dovuto all’infezione, è significativamente più alto rispetto al rischio di miocardite post-vaccinazione,” ha affermato. La FDA ha aggiornato le etichette dei vaccini Pfizer e Moderna per includere un avvertimento su rari effetti cardiaci. I giovani maschi sono il gruppo più colpito. Le autorità sanitarie ribadiscono che i benefici del vaccino superano i rischi. La maggior parte dei casi ha avuto esito positivo con cure tempestive.