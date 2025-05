La bomba che infiamma la Capitale: “Klopp ha detto sì alla Roma”

StrettoWeb

L’omaggio a Claudio Ranieri nell’ultima gara disputata all’Olimpico, domenica sera contro il Milan, è stato parecchio emozionante. Chissà se Jurgen Klopp lo ha visto e dopo il “Muro giallonero” di Dortmund e la “Kop” di Liverpool, avrà preso la decisione di specchiarsi nella curva giallorossa della Roma. “La Stampa” ha sganciato la bomba “Jurgen Klopp ha detto sì alla Roma“. Una notizia che, se confermata, cambierebbe enormemente le dinamiche del calcio italiano.

Tanti gli indizi delle ultime ore, fra i quali un particolare video celebrativo, diffuso dalla Roma, che riguarda i principali simboli della città fra i quali il Kolosseo (scritto stranamente con la K), la Lupa (L), l’Olimpico (O), San Pietro (P) e il Pantheon (P) che formano proprio le lettere del nome dell’allenatore.

Ma se questo è un puzzle sul quale i tifosi hanno costruito una teoria romantica e fantasiosa, il quotidiano torinese ha aggiunto dei dettagli un po’ più concreti: Klopp avrebbe accettato la proposta messa sul piatto dalla Roma domenica 18 maggio alle 22.57. Pochi istanti dopo il triplice fischio della gara tra Roma e Milan. In parola con un’altra squadra che avrebbe dovuto cambiare proprietà (ma della quale non viene rivelato il nome), Klopp sarebbe poi ritornato sui suoi passi aprendo in maniera convinta all’ipotesi giallorossa.

Calciomercato Roma: le possibili richieste di Klopp

Secondo “La Stampa”, Klopp vorrebbe 3 titolari: un centrale che gioca nel campionato austriaco, un esterno destro straniero e una prima punta. Tre profili, fin qui nebulosi: occhio al nome di Lucca per l’attacco. Da non sottovalutare anche i giovani: Leoni del Parma, Prati del Cagliari, Atta dell’Udinese e Palestra dell’Atalanta.

Chiaramente, molto dipenderà dal piazzamento dei giallorossi in Europa: secondo Ranieri, prossimo dirigente dei capitolini, la scelta dei Friedkin sul prossimo allenatore non cambierà in base alla coppa da disputare. Il mercato, forse sì.