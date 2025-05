Klaus Davi al sindaco Sala: “grave danno d’immagine per Milano, serve una risposta contro l’antisemitismo”

StrettoWeb

“In un video appello realizzato davanti alla merceria di Via Statuto (peraltro oggi chiusa), dove è stato esposto un cartello antisemita, Klaus Davi si rivolge al sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo aver sventolato la bandiera dello Stato ebraico: ‘Caro Sindaco, quello che è accaduto è gravissimo e ha provocato un danno reputazionale enorme alla nostra città. Siamo su tutti i giornali del mondo per un grave atto di antisemitismo verbale violento, oltre ad essere già sotto i riflettori perché il nostro calcio è stato infiltrato dalla ‘Ndrangheta. Auspico che lei possa prendere posizione sulla vicenda anche per dare un segnale all’opinione pubblica internazionale. Mettiamoci attorno a un tavolo e facciamo qualcosa di concreto per contrastare l’odio anti ebraico e questi episodi che non rappresentano in nessun modo i milanesi'”. E’ quanto inviato alla stampa da Klaus Davi.