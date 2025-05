Klaus Davi: “mi curo in Calabria. Sull’inchiesta curve possibili sviluppi inquietanti”

StrettoWeb

“Sono quasi completamente rimesso, ma il Dott. Carmelo Rao, Primario del reparto di Cardiologia dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena in cui sono stato ricoverato, mi ha prescritto una cura preventiva e di assestamento visti i miei ritmi di vita. Continuerò a curarmi in Calabria“, ha dichiarato Klaus Davi. Ospite della Rai questa mattina a TGR Calabria, il giornalista è intervenuto anche sulla vicenda curve e ha affermato: “Forse sarebbe stato il caso di focalizzarsi sul fatto che i leader degli ultras abbiano chiamato i ‘santi lucoti’, i ‘platioti’, i ‘pianoti’ e i ‘rosarnesi’ per garantire la propria reputazione. A Milano sento poco parlare di questo“. Sull’inchiesta curve, dopo molti giorni passati nella piana, Klaus Davi ritiene inoltre che “ci potrebbero essere sviluppi dato che quello che ho sentito quando ero lì non è molto rassicurante“.