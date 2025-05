Klaus Davi intervista il fratello di Bellocco, poi un malore sul lungomare di San Ferdinando

StrettoWeb

Giornata movimentata quella di Klaus Davi domenica. Fin dalla mattina all’alba si era recato a San Ferdinando (RC) per intervistare Umberto Bellocco detto “Berto”, fratello di Antonio, ucciso a coltellate lo scorso 4 settembre dall’ex capo ultrà interista Andrea Beretta. È indagato in un procedimento della Dda di Milano, che settimana scorsa ha comportato l’arresto di 7 persone nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”, tranne appunto Bellocco che resta indagato a piede libero. Vestito di nero in segno di lutto, Berto ha scambiato alcune battute con il giornalista per poi chiedere di essere lasciato tranquillo. Successivamente Klaus si è recato in un bar del centro per poi fare una passeggiata sul lungomare dove verso verso le 15 si è sentito male ed è stato portato d’urgenza dal 118 all’ospedale “Maria degli Ungheresi” di Polistena dove è attualmente ricoverato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.