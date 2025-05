Kickboxing, Fabrizio Ruggiero Campione Europeo WAKO Pro: a Crotone l’assalto al titolo Mondiale!

StrettoWeb

Fabrizio Ruggiero l’ha fatto ancora. Cosa? Vincere. L’atleta crotonese del Team Tsunami Petrosyan è il nuovo Campione Europeo WAKO Pro nella categoria K1 Rules – 62,2 kg (5×3). Sabato sera, durante il Petrosyan Mania -Gold Edition, disputatosi presso l’Allianz Cloud di Milano, Fabrizio Ruggiero ha affrontato e battuto lo spagnolo Alexis Sosa con verdetto unanime da parte dei giudici. Un successo prestigioso al quale è seguito un annuncio importantissimo.

Attraverso i social, in un video postato insieme al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato annunciato che il 26 luglio, il Petrosyan Mania arriverà in Calabria, proprio nella città di Fabrizio, Crotone: al PalaMilone una notte con tanti match di kickboxing fra i quali anche quello di Fabrizio Ruggiero, star di casa, che davanti a un folto pubblico di concittadini, amici e familiari competerà per il titolo del mondo WAKO Pro.