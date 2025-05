La Juve pregusta il colpaccio, ma “l’ha ripresa Vecino”: 1-1 all’Olimpico, pari Lazio al 95′

StrettoWeb

Finisce 1-1 il big match tra Lazio e Juventus, anticipo del sabato pomeriggio in Serie A. Gara noiosa e brutta nel primo tempo, ma ricca di episodi nella ripresa e decisa nel recupero da un colpo di testa di Matías Vecino al minuto 95. La Juventus era passata in vantaggio ad avvio ripresa con Kolo Muani, bravo a sfruttare un’azione veloce per infilare la difesa laziale di testa. Ma appena dopo il gol, l’episodio che cambia l’inerzia del match: Kalulu reagisce a Castellanos con un fallo di reazione, il VAR interviene e l’arbitro estrae il rosso diretto. Juve in dieci per oltre 40 minuti.

Con l’uomo in più, la Lazio alza il baricentro e prende in mano il controllo del gioco. I biancocelesti spingono, schiacciano la Juve nella propria area e sfiorano il pareggio più volte. Un rigore viene annullato ai padroni di casa per fuorigioco dopo una nuova revisione VAR, ma la squadra di Baroni non si arrende e continua ad attaccare con intensità. Il premio per la pressione arriva al quinto minuto di recupero: sugli sviluppi di un’azione insistita, Vecino firma l’1-1 da due passi a porta vuota, nel più classico dei “l’ha ripresa Vecino”, frase tanto cara a Trevisani quando il centrocampista segnava gol decisivi con la maglia dell’Inter. Il gol viene convalidato dopo un check del VAR per valutare una posizione sospetta, ma poi l’Olimpico può esplodere, mentre la Juve recrimina per una vittoria sfumata sul filo di lana.

Il finale è teso e nervoso, con proteste da entrambe le parti e qualche scintilla in campo. Alla fine, un punto a testa che lascia invariata la situazione in classifica: Lazio e Juventus restano pienamente in corsa per un posto in Champions League, ma senza allungare o recuperare terreno.

Risultati 36ª Giornata di Serie A

Venerdì 9 maggio

Ore 20:45

Milan-Bologna 3-1

Sabato 10 maggio

Ore 15:00

Como-Cagliari

Ore 18:00

Lazio-Juventus 1-1

Ore 20:45

Empoli-Parma

Domenica 11 maggio

Ore 12:30

Udinese-Monza

Ore 15:00

Verona-Lecce

Ore 18:00

Torino-Inter

Ore 20:45

Napoli-Genoa

Lunedì 12 maggio

Ore 18:30

Venezia-Fiorentina

Ore 20:45

Atalanta-Roma

Classifica Serie A

Napoli 77 Inter 74 Atalanta 68 Juventus 64* Lazio 64* Roma 63 Bologna 62* Milan 60* Fiorentina 59 Como 48* Torino 44 Udinese 44 Genoa 39 Cagliari 33* Verona 32 Parma 32 Lecce 27 Venezia 26 Empoli 25 Monza 15

* Una partita in più

Programma 37ª Giornata Serie A

Domenica 18 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

Verona-Como

