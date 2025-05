Italia-Giappone, Tajani: “alleanza su terre rare e joint venture”

StrettoWeb

Italia e Giappone devono ‘allearsi’ per far fronte all’aumento dei prezzi delle terre rare e delle materie prime e collaborare con joint venture in Africa e in Sudamerica. È quanto espresso dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso dell’assemblea generale dell’Italy-Japan Business Group. Sottolineando come i due Paesi siano “ricchi di imprese” e abbiano una visione “liberale” dell’economia, Tajani ha spiegato che la cooperazione tra Roma e Tokyo è “naturale” dal momento che “abbiamo una visione comune e consideriamo fondamentale il mercato dell’Indo-Pacifico. Ecco perché ci battiamo per la libertà di navigazione in quell’area che è fondamentale per le nostre esportazioni“.

Tajani ha quindi evidenziato la possibilità di creare con il Giappone “joint venture” in Africa ed in Sudamerica “per consentire alle nostre imprese di diventare sempre più competitive“. Per farlo è necessario risolvere “anche problemi comuni – ha riconosciuto il titolare della Farnesina – penso al tema delle materie prime e delle terre rare. La Cina ha le riserve e decide il prezzo che è eccessivo“, ha aggiunto il ministro, precisando che “il prezzo delle materie prime fa costare di più i nostri prodotti” e questo pesa molto in una fase, come quella attuale, di forti turbolenze sul piano del commercio globale.

Italia e Giappone, ha proseguito Tajani, “vivono e credono nell’economia liberale“, hanno obiettivi “importanti da raggiungere” e questi obiettivi possono essere centrati se aumentano gli investimenti reciproci e le imprese che operano nei nostri rispettivi Paesi. “Siamo pronti a investire di più in Giappone e siamo pronti ad accogliere anche gli investimenti giapponesi“, ha concluso il vice premier, evidenziando che “la nostra politica estera è sempre più orientata” al commercio e l’Italia è “pronta a fare tutto ciò che è necessario per rafforzare questo legame“.

