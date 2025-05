Israele, Netanyahu: “Iran sviluppa armi nucleari, bisogna agire”

StrettoWeb

In seguito all’ultimo rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) riguardante il programma nucleare iraniano, l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilanciato l’allarme: “La comunità internazionale deve agire ora per fermare l’Iran”. Il livello di arricchimento dell’uranio raggiunto da Teheran “esiste solo in Paesi che sviluppano attivamente armi nucleari e non ha alcuna giustificazione civile”, ha denunciato l’ufficio del premier Netanyahu.

Il rapporto confermerebbe che il programma nucleare iraniano non è pacifico e che Teheran resta determinata a completare il suo riarmo.