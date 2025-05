Isola Capo Rizzuto, blitz in un bar con sala slot: lavoro nero e slot accese fuori orario

StrettoWeb

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha effettuato un controllo amministrativo presso un bar, con annessa sala giochi (sala slot) nel Comune di Isola Capo Rizzuto.

Durante il controllo presso il citato esercizio commerciale è stata identificata una dipendente, risultata essere non regolarmente assunta e dichiaratamente percettrice di reddito di inclusione, per la quale verrà investito l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone che a sua volta procederà ad esaminare la documentazione del soggetto su cui si stanno svolgendo le indagini per verificare la commissione di eventuali reati che saranno comunicati all’Autorità Giudiziaria da parte degli agenti della Questura.

Il titolare dell’attività, già destinatario di ulteriore controllo nel mese di febbraio scorso, è stato sanzionato per aver omesso di rispettare le prescrizioni imposte in materia di sorvegliabilità dei locali, dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, i quali risultavano avere accesso diretto alla propria abitazione privata (pmr € 1.032,00) e per non aver rispettato le limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco, non ottemperando al divieto di accensione, dalle ore 12.30 alle 14.30 e dalle ore 24.00 alle ore 09.00, così come previsto dalla legislazione regionale vigente, di nr. 8 apparecchi elettronici da gioco con vincite in denaro (Slot), risultati essere in funzione ed accessibili al pubblico (pmr € 4.000,00) all’atto del controllo ed in orario vietato.

L’attività amministrativa della Polizia di Stato è volta a controllare le sale giochi per contrastare il fenomeno della ludopatia ed il reato di usura, quest’ultimo esercitato in danno dei giochi accaniti i quali pur di giocare sono disposti ad indebitarsi sacrificando i loro beni. Tale fenomeno è particolarmente attenzionato dagli uomini della Questura di Crotone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.