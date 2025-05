Iscritti in Forza Italia, ma si candidano col centro-sinistra: caos in Calabria, “ex assessori espulsi”

StrettoWeb

“A seguito della comunicazione inviata nei giorni scorsi al coordinatore provinciale, on. Gianluca Gallo, con la quale si chiedeva un intervento in merito alla posizione di alcuni iscritti tra cui ex Assessore ai Servizi Sociali ed ex Assessore al centro storico ed urbanistica della precedente amministrazione, la segreteria provinciale di Forza Italia in data 18 maggio per via formali, ha informato il segretario cittadino Giovanni Del Trono dell’avvio delle procedure di espulsione dal partito nei confronti dei suddetti iscritti“. Così in una nota il Circolo di Forza Italia di Cetraro.

“La decisione si è resa necessaria dopo che i due ex amministratori, nonostante le indicazioni ufficiali del circolo cittadino in merito alla composizione della lista dei candidati per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio, hanno deciso di candidarsi all’interno di una lista civica riconducibile all’area del centro-sinistra che si contrappone alla figura del coordinatore cittadino di Forza Italia che è a capo di una coalizione che si richiama al centro destra pur se aperta alla società civile”.

“Un atto che contraddice apertamente la linea politica del partito e che assume particolare gravità anche in considerazione del ruolo da essi ricoperto nella precedente amministrazione, dalla quale erano stati sfiduciati dai consiglieri comunali ora attuali compagni di viaggio nella lista avversaria alla coalizione a guida Forza Italia. Il circolo cittadino di Forza Italia, guidato dal segretario Giovanni Del Trono, esprime piena soddisfazione per la tempestiva attivazione delle misure disciplinari da parte degli organi provinciali del partito. Il rispetto delle regole e delle decisioni condivise è alla base di ogni progetto politico serio e credibile”.

“Forza Italia a Cetraro prosegue il proprio impegno nella proposta amministrativa forte nella quale si presenta, coerente e radicata nei valori del centro-destra, in sinergia con le forze civiche che ne condividono principi e obiettivi, per offrire alla città una reale alternativa di governo”.