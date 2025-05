Investe un’anziana a Napoli e fugge: rintracciato in Sicilia e denunciato

StrettoWeb

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia locale di Napoli sono riusciti ad identificare il pirata della strada che lo scorso 24 aprile, in via Toledo, ha investito, senza prestarle soccorso, una donna di 80 anni. La donna fu ricoverata in codice rosso al Cardarelli. Sul luogo del sinistro gli agenti della Unità Operativa Avvocata non avevano riscontrato alcuna traccia dell’incidente a causa della fitta pioggia e, solo successivamente, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti in zona, hanno potuto identificare, con la collaborazione di altro personale della polizia locale in forza alla centrale operativa, il veicolo investitore, risultato essere di proprietà di un soggetto residente in Sicilia che era alloggiato assieme ai suoi familiari a Napoli.

La polizia locale di Napoli, in collaborazione con la polizia locale di Messina, luogo di residenza del presunto investitore, lo ha rintracciato e l’uomo ha ammesso la propria responsabilità. L’investitore è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di omissione di soccorso e la sua patente ritirata ed inviata in prefettura per la successiva sospensione.

