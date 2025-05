Internazionali d’Italia, si spezza il tabù femminile: Jasmine Paolini regina a Roma 20 anni dopo!

StrettoWeb

Aspettando Sinner-Alcaraz, l’attesissima finale di domani, il cielo di Roma si colora di azzurro già nella giornata di sabato. Perchè se al maschile il talento strabordante di Sinner ha conquistato tutti, di quello che sta facendo Jasmine Paolini nel circuito femminile se ne parla sempre troppo poco. La tennista italiana, numero 5 del ranking, ha battuto la numero 3 al mondo, Coco Gauff 6-4 / 6-2, laureandosi per la prima volta in carriera, campionessa degli Internazionali d’Italia.

Un trionfo che corona la crescita impressionante della tennista toscana che tanto in singolo, quanto in doppio insieme a Sara Errani (domani nuova finale contro Kudermetova-Mertens), risulta sempre tra le favorite. Le manca solo la vittoria Slam, ma continuando così è questione di tempo: l’Oro olimpico di doppio è una garanzia interessante al riguardo.

A proposito di tempo: erano 20 anni che una tennista italiana non vinceva a Roma. L’ultima fu Raffaella Reggi nel 1985, vincente 6-4 / 6-4 su Vicki Nelson-Dunbar. L’ultima volta di un’italiana in finale è invece datata 2014: Sara Errani, compagna di doppio di Jasmine, si arrese a una strabordante Serena Williams 6-3 / 6-0. Chissà che Sinner possa far crollare un altro tabù domani (la vittoria maschile manca da 49 anni!): Roma azzurra al maschile e al femminile, nello stesso anno, sarebbe qualcosa di storico.