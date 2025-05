Internazionali d’Italia, Paolini bis in coppia con Errani: trionfo nel doppio femminile

StrettoWeb

Ieri in singolo, oggi in doppio, Jasmine Paolini continua ad alzare le braccia al cielo e fra le mani ha anche i trofei. E non è scontato. Perchè dopo l’epoca d’oro del tennis femminile, quella di Pennetta, Schiavone, Vinci ed Errani, è lei ad aver riportato il tennis tricolore in gonnella ai piani alti del ranking WTA. Paolini, numero 3 al mondo, gioca in singolo e in doppio con una naturalezza piuttosto rare nel circuito. Non avrà la stazza fisica e la potenza nel braccio delle ‘pallettare’, ma è veloce, intelligente e sa come si gioca a tennis.

Ieri ha battuto Coco Gauff in singolo, quest’oggi si è presa il titolo in doppio insieme a Sara Errani, l’ultima delle grandi tenniste azzurre sopracitate che proprio in doppio si è costruita un finale di carriera strepitoso facendo incetta di titoli e lasciandosi alle spalle la brutta pagina della squalifica per doping. Errani, che per anni è stata la metà delle ‘Cichis’ con Roberta Vinci, ha sicuramente contribuito alla crescita di Paolini come giocatrice in entrambe le specialità e in estate ha coronato il sogno di vincere l’Oro olimpico in doppio.

Nella mattinata odierna il successo a Roma sulla coppia Kudermetova-Mertens arrivato in due set vinti con il punteggio 6-4 / 7-5. Chissà se è vero che non c’è due senza tre. Alle 17:00 tocca a Jannik Sinner nella finalissima maschile contro Carlos Alcaraz, talentuosissimo spagnolo che vuole raccogliere l’eredità tennistica di Rafael Nadal e sulla terra rossa parte favorito. Una tripletta di successi azzurri sarebbe qualcosa di storico!