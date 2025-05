“Insieme a Lourdes”, a Reggio Calabria organizzata partita a scopo benefico

StrettoWeb

La sede dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata di Reggio Calabria, in collaborazione con gli Uffici giudiziari di Reggio Calabria, ha organizzato, a scopo benefico e sempre all’insegna della promozione della legalità, della solidarietà e della speranza, una partita di calcio che si terrà il 26 maggio p.v., alle ore 20:00, presso la Struttura Sportiva Apan in via Laboccetta a Reggio Calabria. L’evento vede la partecipazione diretta dei dipendenti dell’Agenzia e della squadra di Magistrati reggina, allo scopo di raccogliere fondi a favore dell’UNITALSI” – Unione Nazionale di Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali – Sezione Calabrese – che sta curando d’intesa con il GOM Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, la realizzazione del progetto “Insieme a Lourdes”, con particolare attenzione verso i bambini malati oncologici del GOM. L’associazione si occupa, da centovent’anni ormai, del trasporto dei malati a Lourdes e altri Santuari.

L’iniziativa, nata dalla sensibilità e dalla attenzione alle problematiche sociali, ricade tra le varie attività volte a diffondere il seme della legalità attraverso percorsi comuni di valorizzazione della dignità e del valore umano anche al di là dell’ambito prettamente lavorativo e con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica alla cura ed all’attenzione verso i più deboli.