Infiorata di Taurianova, gli organizzatori escludono il logo della Città Metropolitana di Reggio. Che stoccata: “ennesima promessa non mantenuta”

StrettoWeb

“L’organizzazione dell’Infiorata di Taurianova 2025, uno degli eventi più rilevanti nel panorama calabrese e nazionale delle manifestazioni legate all’arte effimera, comunica ufficialmente la rimozione del logo della Città Metropolitana di Reggio Calabria da tutto il materiale promozionale e istituzionale legato alla manifestazione. Una decisione maturata con profondo rammarico, ma inevitabile, dopo l’ennesimo disatteso impegno economico da parte della Città Metropolitana, che anche quest’anno – come accade da troppo tempo – ha preferito percorrere la via delle promesse non mantenute“. Comincia così la durissima nota degli organizzatori del noto evento a Taurianova.

“L’Infiorata di Taurianova, riconosciuta tra le più belle e meglio organizzate d’Italia, con un iter avviato per l’iscrizione nel patrimonio immateriale UNESCO e con un impatto sempre più tangibile sul turismo culturale, sull’economia e sull’identità culturale della Calabria, merita una considerazione ben diversa. Non solo per l’evento in sé, ma per ciò che rappresenta: un modello di partecipazione civica, bellezza condivisa e crescita territoriale. Ci chiediamo se la Città Metropolitana abbia smarrito il senso di comunità, di responsabilità sociale ed economica e soprattutto di equità istituzionale. Perché mentre vengono stanziate risorse a pioggia verso organizzazioni improvvisate o eventi di dubbia caratura, spesso con risultati scadenti se non fallimentari, si continua a ignorare realtà consolidate, capaci di portare risultati concreti, visibilità nazionale e ricadute virtuose su tutta l’area metropolitana. Con tutto il rispetto per ogni iniziativa che riceve sostegno pubblico, l’Infiorata di Taurianova non può più essere trattata come una comparsa nel teatro degli eventi calabresi, né come un contenitore da riempire solo con parole”.

“La nostra comunità, i volontari, gli artisti, i cittadini e i visitatori che ogni anno rendono possibile questa meraviglia non meritano il silenzio, l’indifferenza e la politica delle promesse vuote. Meritano rispetto, attenzione. E azioni, non solo intenzioni. Nonostante tutto, ribadiamo la nostra disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale, come sempre dimostrato. Basti pensare che, negli ultimi due anni, abbiamo voluto omaggiare proprio la Città Metropolitana di Reggio Calabria riproducendo il suo logo nei bozzetti floreali, integrandolo nell’opera collettiva dell’Infiorata, a testimonianza di una volontà di riconoscimento e cooperazione. Per questo motivo, per coerenza e dignità, il logo della Città Metropolitana di Reggio Calabria non accompagnerà l’edizione 2025 dell’Infiorata di Taurianova. Continueremo il nostro cammino con determinazione, contando su chi crede davvero nella forza della cultura e del territorio. Perché le infiorate sono effimere, ma i valori che le sostengono non possono più essere calpestati”.