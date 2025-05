Infiorata Taurianova, Stranges: “forte gemellaggio con Noto, il tema sarà l’amicizia”

StrettoWeb

L’Infiorata di Noto e quella di Taurianova, due grandi appuntamenti artistici e floreali che si rinnovano di anno in anno, celebrando l’amicizia nata e portata avanti fin dal 2016. Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, si è recato a Noto per intervistare Nello Stranges, presidente della Pro Loco Taurianova, presente durante i lavori di allestimento dell’Infiorata siciliana in corso in questi giorni.

“C’è un gemellaggio artistico fra l’Infiorata di Taurianova e quella di Noto, nata nel 2016 e che sta suggellando ogni anno un grande rapporto artistico, ma soprattutto di amicizia che è nato e che noi porteremo avanti fin quando Dio ci darà la possibilità di farlo. – ha dichiarato Stranges – L’Infiorata, oltre a essere qualcosa di artistico, ci lega nell’amicizia. Il tema dell’Infiorata di Taurianova sarà proprio l’amicizia. Appuntamento il 6-7-8 giugno“.