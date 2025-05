L’Infiorata di Noto, Figura: “messaggio di pace e grande attrattore turistico” | VIDEO

StrettoWeb

Dal 16 al 20 maggio, l’Infiorata di Noto colora le strade della città. La manifestazione artistica e floreale è uno degli eventi più suggestivi e famosi dell’isola, noto a livello nazionale e internazionale per la sua bellezza e la cura dei dettagli. Durante l’Infiorata, la Via Nicolaci, una delle strade più scenografiche del centro storico barocco di Noto, viene interamente ricoperta da quadri realizzati con petali di fiori. Gli artisti creano veri e propri tappeti floreali, lunghi e colorati, che rappresentano scene artistiche, religiose, culturali o ispirate a temi specifici, che cambiano ogni anno.

Il sindaco di Noto, Corrado Figura, intervistato per StrettoWeb da Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi, ha sottolineato che il team dell’Infiorata di Noto 2025 è la pace. Il titolo dell’evento è, infatti, “La pace si fa arte: l’Infiorata che Unisce, la speranza oltre le frontiere“. Un omaggio all’impegno del compianto Papa Francesco e al suo forte impegno per la pace, un augurio all’eredità raccolta da Papa Leone XIV, un consiglio per i potenti della terra: abbracciare la pace e l’arte come Noto ha scelto di fare quest’anno.