India-Pakistan, la situazione si aggrava: “non c’è spazio per de-escalation”. E dagli USA scatta l’allerta

Le crescenti tensioni tra India e Pakistan stanno destando forte preoccupazione a livello internazionale, tanto che il governo degli Stati Uniti ha emesso un nuovo avvertimento rivolto ai propri cittadini. Washington ha infatti invitato gli statunitensi a rivalutare i viaggi verso il Pakistan, alla luce del deterioramento della situazione regionale e dei potenziali rischi legati alla sicurezza. La raccomandazione arriva in un momento di particolare instabilità, con segnali di escalation sempre più evidenti lungo il confine indo-pakistano. Preoccupazioni ancora più marcate riguardano la città di Lahore, dove l’ambasciata americana ha invitato il personale diplomatico e i lavoratori presenti nell’area a mettersi al riparo. La misura, straordinaria nella sua urgenza, è legata al timore di attacchi mirati sul posto, alimentati dalle tensioni crescenti tra i due Paesi.

A confermare la gravità del momento è stato anche il Ministro della Difesa pakistano, Khawaja Muhammad Asif, che ha rilasciato una dichiarazione dai toni cupi: “Non c’è quasi più spazio per la de-escalation; il conflitto sta entrando in un vicolo cieco”. Un’affermazione che getta ulteriori ombre sul futuro prossimo dei rapporti tra i due paesi e che sembra escludere la possibilità di un dialogo diplomatico efficace nel breve termine.

Il riferimento al “vicolo cieco” evoca una situazione in cui le opzioni diplomatiche sembrano esaurite e in cui la pressione militare rischia di prendere il sopravvento. Negli ultimi anni, le due potenze nucleari hanno vissuto numerosi momenti di frizione, ma gli sviluppi recenti sembrano avvicinarsi a un punto di non ritorno, alimentando i timori di una crisi più ampia nella regione. Le autorità statunitensi continueranno a monitorare la situazione, ma l’invito alla prudenza è chiaro: evitare viaggi non essenziali e seguire con attenzione ogni aggiornamento, mentre sullo sfondo si fa sempre più concreto lo spettro di un conflitto su larga scala.

