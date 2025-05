Incredibile a Milazzo: si risveglia dal coma e fugge nudo dall’ospedale, ritrovato dalla polizia

StrettoWeb

È accaduto ieri all’ospedale Fogliani di Milazzo, dove un giovane di 25 anni, originario del comprensorio di Sant’Agata di Militello, era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Terapia intensiva in stato comatoso. In modo del tutto inaspettato, il ragazzo si è risvegliato, ha rimosso autonomamente i dispositivi medici a cui era collegato ed è fuggito dal reparto, percorrendo le strade cittadine praticamente nudo, indossando soltanto un pannolone.

L’episodio ha generato sconcerto tra il personale ospedaliero, che ha tentato invano di bloccarlo, dando l’allarme. La corsa del giovane si è conclusa in serata, intorno alle 20, quando una pattuglia del commissariato di polizia, allertata poco prima, lo ha rintracciato nella zona di Ciantro. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha provveduto a riportarlo in ospedale.

Il ragazzo, secondo quanto riferito, soffre di gravi disturbi psicologici ed è attualmente seguito dai Servizi Sociali del suo comune di residenza nell’ambito di un affidamento in prova. La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social, dove è stato diffuso un video amatoriale che mostra il giovane correre in strada in evidente stato confusionale.