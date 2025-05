Incidente a Sant’Onofrio: feriti due donne, un uomo e un bimbo di un anno

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Sant’Onofrio, lungo la strada provinciale che collega il centro abitato a Vibo Valentia. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento, provocando il ferimento di quattro persone. A bordo dei veicoli coinvolti si trovavano due donne, un uomo e un bambino di appena un anno. Tutti i feriti sono stati prontamente soccorsi dai soccorritori del 118, giunti sul posto con più ambulanze, e successivamente trasportati in ospedale con codice giallo. Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità.

Il comunicato dell’Anas

A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in direzione nord, in prossimità del km 349,900, tra gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio in provincia di Vibo Valentia. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone e un autotreno causando il ferimento di cinque persone. Sul posto stanno operando le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.