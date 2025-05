Investe una donna a Napoli e scappa, denunciato un messinese

StrettoWeb

E’ di Messina l’uomo che lo scorso 24 aprile, in via Toledo a Napoli, avrebbe investito, per poi fuggire senza prestare soccorso, una donna anziana di 80 anni. Il messinese è stato rintracciato dalla Polizia Locale di Napoli, in collaborazione con quella siciliana, luogo di residenza del presunto investitore. L’uomo è stato denunciato per il reato di omissione di soccorso e la sua patente ritirata ed inviata in prefettura per la successiva sospensione.

