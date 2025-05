Incidente mortale sull’A20 a Messina: una donna perde la vita, due feriti gravi

StrettoWeb

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Intorno alle 18:30, nei pressi del viadotto Caronia, tra gli svincoli di Sant’Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra, due auto si sono scontrate violentemente. Nell’impatto ha perso la vita una donna di 37 anni, rimasta incastrata tra le lamiere della vettura su cui viaggiava. Inutili i soccorsi: nonostante l’intervento tempestivo di due ambulanze del 118 e di due elicotteri, uno decollato da Messina e l’altro da Caltanissetta, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Un’altra giovane donna, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Messina in elicottero: è attualmente in prognosi riservata. Una terza persona coinvolta ha riportato ferite meno gravi ed è stata trasferita in ospedale in ambulanza.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, all’origine dello scontro ci sarebbe una manovra azzardata: una delle due auto avrebbe effettuato un’inversione a U in prossimità di una galleria, causando il violento impatto.

L’autostrada è stata temporaneamente chiusa in direzione Palermo per consentire le operazioni di soccorso e rilievo. Sul posto anche i vigili del fuoco. È stato disposto l’obbligo di uscita allo svincolo di Sant’Agata di Militello.