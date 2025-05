Incidente per le Frecce Tricolori a Pantelleria: jet fuori pista | LIVE

StrettoWeb

Un grave incidente ha coinvolto la Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori, pochi minuti fa durante un’esibizione aerea sull’isola di Pantelleria. L’evento era parte della giornata di apertura al pubblico del Distaccamento Aeroportuale, una celebrazione attesa da famiglie e appassionati. La base aveva aperto i cancelli questa mattina alle 11:00, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare l’hangar storico “Nervi”, incontrare il personale dell’Aeronautica Militare, ammirare da vicino numerosi velivoli e scoprire le attività operative del reparto. L’esibizione delle Frecce Tricolori, punto culminante della giornata, era prevista per il primo pomeriggio.

Durante la performance, uno dei velivoli – il Pony 8, ovvero il terzo gregario destro della formazione – è precipitato al suolo. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare: tra le ipotesi al vaglio, un possibile impatto con un uccello (bird strike) oppure una collisione in volo tra due jet. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto.

A Pantelleria nell’incidente all’aeroporto sono stati coinvolti tre aerei delle Frecce tricolori. Uno dei piloti è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe. Un aereo sarebbe andato fuori pista e avrebbe perso una ruota. Un secondo velivolo ha l’ala danneggiata. Secondo una prima ricostruzione dopo lo show sul cielo di Pantelleria in fase di atterraggio un aereo è uscito fuori pista, forse per un problema ad una delle ruote. Sono scattate le sirene d’allarme e sono state attivate le procedura di emergenza. Sono intervenute subito le squadre di soccorso e le forze dell’ordine in pista.

