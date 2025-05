Incendio alla Scuola dell’Infanzia di Santo Stefano di Rogliano: fiamme dal tetto coinvolgono il fotovoltaico

StrettoWeb

Alle ore 18:25 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha disposto l’invio di una squadra operativa in seguito a segnalazione di incendio presso la Scuola dell’Infanzia, ubicata nel comune di Santo Stefano di Rogliano (CS). All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato un incendio in atto che interessava la copertura dell’edificio scolastico, in particolare l’impianto fotovoltaico installato sulla falda del tetto. Le fiamme hanno coinvolto anche porzioni del solaio e alcuni locali interni dell’istituto.

L’intervento di spegnimento e contenimento è stato condotto mediante l’utilizzo di autopompa e autoscala, con priorità alla salvaguardia della struttura e alla prevenzione della propagazione delle fiamme ad aree adiacenti. Nessuna persona risulta coinvolta. Presenti in loco anche i Carabinieri della Stazione competente, il Sindaco del Comune di Santo Stefano di Rogliano e per le attività di supporto e coordinamento. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.